Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
Elbistan'da panelvanın tarladaki direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
Elbistan'da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu tarlada bulunan direğe çarpan panelvandaki 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İbrahim A. (20) idaresindeki 46 VC 414 plakalı araç Elbistan- Malatya kara yolu Demircilik Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarladaki telefon direğine çarptı.
Kazada sürücü İbrahim A. olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içinde bulunan M.U.(22) ve A.C.K. (16) ise yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini burada yaptıktan sonra tedavileri için Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Sürücü İbrahim A.'nın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ve Jandarma ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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