Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde traktör kazası gerçekleşti
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 19 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 09.03.2021, 13:45 09.03.2021, 14:08
Elbistan’ın kırsal Akbayır Mahallesinden Elbistan-Nurhak Karayoluna ilerleyen Mustafa G. İdaresindeki 46 ABJ 318 plakalı traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan Mustafa G., sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Mustafa G. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
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