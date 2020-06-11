Kahramanmaraş'ın gururu milli sporcumuz Öztürk hazırlıklarına başladı!
Pandemi yüzünden ertelenen Tokyo olimpiyat oyunları için 2021 yılı son şans verilince milli sporcular tekrar hazırlıklarına başladı.
KAHRAMANMARAŞ 11.06.2020, 14:43 11.06.2020, 19:38
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Yaşı küçük ama yaptığı işler boyundan da büyük o Kahramanmaraş’ın gururu olimpiyatlarda hem Kahramanmaraş’ın hem de Türkiye’nin gurur kaynağı, milli sporcu Sevilay Öztürk pandemi sürecinde antrenörleri eşliğinde 2021 Tokyo olimpiyatlarına hazırlanıyor.
Öztürk’ün, hedefi olimpiyatlar da istiklal marşımızı herkese okutmak ve Türk bayrağımızı göklere çektirmek isteğini ifade etti.
Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takım Antrenörü Ali Uzun ile birlikte 2021 Tokyo olimpiyatlarına hazırlana milli sporcu Sevilay Öztürk’ün hazırlık çalışmalarını Aksu Haber olarak yerinde görüntüledik.
Haber: Gökhan Çalı
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