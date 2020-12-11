Kahramanmaraş'ın lezzetleri Ankara'ya taşındı!
Güne Başlarken’e konuk olan Sami Kervancıoğlu süreci anlattı
KAHRAMANMARAŞ 11.12.2020, 13:42
Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Kahramanmaraş’ın eşsiz lezzetlerini Ankara’ya taşıdı.
AK Parti Genel Merkezi'nde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası, Alpedo-Kervan Lezzet Grubu ikramlarda bulunarak, yöresel lezzetlerimizle toplantıyı taçlandırıldı.
Kahramanmaraş’ın tanıtımı için yoğun çabalar harcayan turizm elçisi Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’nun girişimleriyle, Kahramanmaraş saray mutfağı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kurmaylarının beğenisine sunuldu.
Toplantı sonrası Kahramanmaraş’a gelen ve Kurtuluş Şükür’ün sunduğu güne başlarken programına konuk olan Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu ve Müsiad Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu yaşananları canlı yayında anlattı.
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