Kahramanmaraş'ın o ilçesine 150 milyon liralık yatırım!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için gittiği Afşin’de muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Güngör, Afşin ilçesine 150 milyon liralık yatırım öngördüklerini söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 11.06.2020, 19:14 11.06.2020, 19:22
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Kahramanmaraş'ın o ilçesine 150 milyon liralık yatırım!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Afşin ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.

Afşin Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen İstişare ve Değerlendirme Toplantısında kısa bir konuşma yapan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün Afşin’e teşriflerinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek: “Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği içerisinde sorunlarımızı çözme manasında ciddi adımlar atıyoruz. Elbirliği ile daha yaşanılabilir bir Afşin için birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyoruz. Ben şahsım ve ilçem adına Sayın Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Güngör: “Muhtarlık Talep Sistemini kurduk”

Afşin ilçesinde İstişare ve Değerlendirme Toplantısında muhtarlara hitaben bir konuşma yapan Başkan Güngör: “Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyemiz işbirliği ile ortak hareket ederek sorunları çözmek için buradayız. Daha öncesinde muhtarlarımızın belediye’ de bir işi olduğunda şehir merkezine gelmek zorunda kalıyorlardı. Şimdi ise burada Kuzey İlçeler Daire Başkanlığımızı kurarak sizlerin hizmetine sunduk. Bunun yanı sıra Muhtarlık Şube Müdürlüğümüz bünyesinde Muhtarlık Talep Sistemi kurduk. İlimizdeki tüm muhtarlar buraya taleplerini yazdıkları zaman bu sistem sayesinde doğrudan bizlere ulaşıyor. Bizler de bu taleplerin takibini yapıyoruz ve ilgili dair başkanlıklarımıza ileterek sorunların çözümü ve taleplerin yerine getirilmesini sağlıyoruz. Ancak burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Yatırım hizmetleri açısından bizim olmazsa olmazımız yol, su, kanalizasyon. Yol konusunda da ana yollar ve grup yolları önceliğimiz, sonrasında ise tali yollarımız geliyor. Anayolumuzu yapmadan, tali yolu yapmamızın bir anlamı olmayacağı gibi kaynakları yerli yerince kullanmamış oluyoruz. Bundan dolayı kaynakları doğru, yerinde ve zamanında kullanmak suretiyle hizmetleri aksatmadan yürütmeye özen gösteriyoruz” dedi.

100 yıllık içme suyu sorununu çözüyoruz

Afşin ve Elbistan İlçesinin içme suyu sorununu birlikte çözmek adına bir çalışma başlattıklarına dikkat çeken başkan Güngör: “Her iki belediyemiz arasında görev taksimi yaptık ve aynı zamanda da araçlar için bir havuz sistemi oluşturduk. Burada Kaski’ni bir ihtiyacı varsa fen işlerinin aracını da kullanabilecek. Fen işlerinin ihtiyacı varsa Kaski’nin aracını kullanabilecek. Bu anlamda işler aksamadan yürütülecek. İlçemizin önemli sorunlarından birisinin de içmesuyu olduğunu biliyoruz. Bizden önceki arkadaşlarımız bir başlangıç yapmışlar. Biz de o doğrultuda Afşin’imizin ve Elbistan ilçemizin 100 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılamak için kolları sıvadık.

Afşin ilçemize 30 km, Elbistan’ ise 60 km mesafede bulunan kaynaktan içme suyu teminini gerçekleştireceğiz. Her iki ilçemiz için de yaklaşık 150 kilometrelik bir isale hattı ile bu sorunu halledeceğiz. Burada şunu da açıkça söylemek istiyorum. Bir yerde içme suyumuz akıyor ve başka bir yerde hiç akmıyorsa önceliğimiz hiç akmayan yer olacaktır. Bazen muhtarlarımızdan talepler ve serzenişler.

#Kahramanmaraş #Afşin #Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör #Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven
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