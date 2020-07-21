Kahramanmaraş'ın o ilçesine 24 milyonluk yatırım!

9. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün başkanlığında Nurhak’ta gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ 21.07.2020, 17:46 21.07.2020, 19:44
111

İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın dokuzuncusu KMBB öncülüğünde Nurhak ilçesinde ilçe belediye başkanı, ilçe belediyesi yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçe parti teşkilatlarının başkanları ve mahalle muhtarlarının katılımlarıyla yapıldı.

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan: “Sorunlarımızı İlettik”

İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve ekibine teşekkür eden Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan: “Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve ekibine ilçemize hoş geldiniz diyorum. Başkanımızın belediyemizi ziyaretinin ardından gerçekleştirdiğimiz teknik toplantıda Nurhak’ın sorunlarını ve taleplerimizi brifing olarak kendilerine sunduk ve dosya halinde de kendilerine teslim ettik. İlçemizin sorunlarının çözümünde elbirliği ile hareket ederek kısa zaman içerisinde bu sorunların üstesinden gelmeye gayret edeceğimizin bilinmesini istiyor, Sayın Başkanımız Hayrettin Güngör ve ekibine tekrar hoş geldiniz diyorum” dedi.

Başkan Güngör: “Önceliğimiz, su ve yol çalışmalarıdır.”

KMBB olarak hedef ve önceliklerini belirten Başkan Güngör;“İstişare ve Değerlendirme Toplantılarımızın dokuzuncusunu yapmak üzere Nurhak’tayız. Yaptığımız yatırım ve çalışmaları yerinde incelemek; sorun, beklenti, sıkıntı ve talepleri birinci ağızdan dinlemek amacıyla bu toplantıları düzenliyoruz. Nurhak ilçemize baktığımız, diğer ilçelerimizde olduğu gibi en başta arıtma ve kanalizasyon sorununun olduğunu görüyoruz. Bunun için KASKİ Genel Müdürlüğümüz, ciddi bir program ve proje hazırladı ve bunları öncelik sırasını gözeterek eyleme geçirdi. Şunu belirtmeliyim: Biz Büyükşehir olarak, özellikle kırsal alanlarımızda su ve yol çalışmalarına öncelik veriyoruz. Hemen bütün ilçelerimizde yol, su, kanalizasyon, toplu ulaşım ve sosyal mekanihtiyaçları ön plana çıkıyor. Bu yılki hedefimiz, yol ve su sorununu tamamen ortadan kaldırmaktır. İkinci bir husus olarak, bir yerleşim yerinin gelişiminin ve orada yapılacak her çalışmanın başlangıcı imar planından geçmektedir, bunu belirtmeliyim. Nurhak ilçemizin de imar planı çalışmalarına başladık. Büyükşehir ve ilçe belediyemizin işbirliği ve koordinasyonuyla bu çalışmalar devam ediyor. İmar planı birçok şeyin altyapısını oluşturuyor. Okul, sanayi tesisi, yeşil alan, sağlık tesisi, yol… neredeyapılacak, nerede yapılırsa daha iyi olur, tüm bunları bilmek, imar planıyla mümkündür. İnşallah bu çalışmayı kısa süre içinde bitirmiş olacağız.”

Başkan Güngör: “İlçelerimizdeki her sorunun giderilmesini, kendimize görev biliyoruz.”

Konuşmasında KMBB’nin Nurhak’ta yaptığı yatırımlara da değinen Başkan Güngör; “İlçelerimizdeki her sorunun giderilmesini, kendimize görev biliyoruz. Bu manada, Nurhak’ta Sanayi Sitesi’nin yapımına başladık. Nurhak’ta her yaştan hemşehrilerimize yönelik, kütüphanesi, çok amaçlı salonu, ders çalışma yeri, spor alanı olan mekanlara ihtiyaç olduğunu tespit ettik, inşallah Nurhak’ımıza bu gibi mekanları kazandıracağız. Tarım ve hayvancılık kapsamında fidan, sulama borusu ve büzdağıtımına devam edeceğiz. Nurhak’a yapacağımız yatırımlar arasında 10 milyonluk Atık Su Arıtma Tesisi var. İlçe terminali, İçme Suyu

Deposu, 23 km.lik su hattı, mevcut depoların iyileştirilmesi, Canlı Hayvan Pazar Yeri ve Kesimhane, Kapalı Pazar Yeri, 19 bin metrekare parke, Sırıklı Yayla Yolu, 2 bin 150 ton asfalt yama, 10 km. sathi kaplama yapmakta olduğumuz ve yapacağımız çalışmalar arasındadır. Nurhak’ımıza toplamda 24 milyonluk yatırım yaptık. Yapamayacağımız şeyi, kesinlikle taahhüt etmiyoruz.” diye konuştu.

9. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Başkan Güngör’ün mahalle muhtarlarının talep, öneri ve sıkıntılarını dinleyip, notlar almasıyla devam etti.

#Kahramanmaraş #Nurhak #yatırım #Aksu Haber #aksu tv haber #9. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı #Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör
Yorumlar (0)
36°
açık
Namaz Vakti 22 Temmuz 2020
İmsak 03:41
Güneş 05:21
Öğle 12:44
İkindi 16:34
Akşam 19:56
Yatsı 21:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 33 69
2. Trabzonspor 33 62
3. Sivasspor 33 60
4. Beşiktaş 33 59
5. Galatasaray 33 55
6. Alanyaspor 33 54
7. Fenerbahçe 33 50
8. Antalyaspor 33 44
9. Gaziantep FK 33 43
10. Kasımpaşa 33 40
11. Göztepe 33 39
12. Gençlerbirliği 33 36
13. Konyaspor 33 36
14. Denizlispor 33 35
15. Çaykur Rizespor 33 35
16. Malatyaspor 33 32
17. Kayserispor 33 32
18. Ankaragücü 33 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 36 93
2. Man City 36 75
3. Chelsea 36 63
4. Leicester City 37 62
5. M. United 36 62
6. Tottenham 37 58
7. Wolverhampton 36 56
8. Sheffield United 37 54
9. Burnley 37 54
10. Arsenal 36 53
11. Everton 37 49
12. Southampton 37 49
13. Newcastle 37 44
14. Crystal Palace 36 42
15. Brighton 37 38
16. West Ham 36 37
17. Watford 36 34
18. Aston Villa 36 31
19. Bournemouth 37 31
20. Norwich City 37 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25