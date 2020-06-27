Kahramanmaraş'ın o ilçesine 55 milyonluk yatırım!

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın yedincisi Pazarcık’ta ilçe belediye başkanı, ilçe belediyesi yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçe parti teşkilatlarının başkanları ve mahalle muhtarlarının katılımlarıyla yapıldı.

“Birlikte belediyecilik, birlikte yönetim”

Büyükşehir belediyesiyle koordinasyon içerisinde yaptıkları çalışmalardan söz eden Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan: “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız ilçelerimize bizzat giderek sorunlarımızı dinliyor ve gidermeye çalışıyor. Pandemi gibi sıkıntılı bir süreçten geçerken, Pazarcık’ta 55 km grup yolu çalışması başladı. Sayın başkanımız şunu söylüyor: ‘Önümüzdeki yıl Pazarcık ilçemizde asfaltsız grup yolu kalmayacak.’ Sayın Başkanımın diğer bir taahhüdü, Pazarcık’ta içme suyu problemi kalmayacak. İnşallah elbirliği içinde bu tür sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Buralara kadar gelerek bize destek ve güç verdiği için, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımın dediği gibi, birlikte belediyecilik, birlikte yönetim.” diye konuştu.

“Gücümüzün yettiği her yerde varız”

Yedincisi Pazarcık’ta gerçekleştirilen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda, birlikte hareket etmenin, koordinasyon içinde çalışmanın altını çizen Başkan Güngör; “İçme suyu, yol, köprü, parke, park, Küçük Sanayi Sitesi, kanalizasyon, İtfaiye Binası, sosyal yardımlar, mezarlık ve cenaze hizmetleri, tarım ve hayvancılık gibi çalışma alanlarında Pazarcık’a 55 milyonluk yatırım yaptık. Millet Bahçemizi ve Millet Konağımızı Pazarcık’ımıza kazandıracağız. Bu çalışmalardan bazıları bitti, bazıları ise devam ediyor. Bu, kısa vadede önemli bir şey. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha büyük yatırımlar yapacağız. Değerli arkadaşlar! Kaynakla ilgili sıkıntımız yok. Her işimizi birlikte hareket ettiğimiz zaman kolayca halledebiliriz. Hem hemşehrilerimizin hem de muhtarlarımızın talep ve sıkıntılarını hızlı bir şekilde almak ve gidermek için çeşitli birimler oluşturduk.

Bu gibi hususlarda Kahramanmaraş’ımızda örnek bir uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Her zaman birbirimizi destekliyoruz. Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi ayrımı yapmıyoruz. Bundan sonra da aynı çalışma biçimiyle, aynı heyecanla, aynı bilinçle faaliyetlerimize devam edeceğiz. Önemli olan; imkanları en uygun zamanda ihtiyaçlarla buluşturmaktır. Bu kural, disiplin ve eylemi uyguladığımızda daha fazla hizmet yapacağımıza, sorunları daha hızlı çözeceğimize inanıyoruz. Şu noktadaki gayretlerimiz devam ediyor: Kurumsal yapımızı güçlendiriyoruz. Küçük, etkin, sorun çözebilen, sorun yönetebilen, bir kurumsal yapıya ağırlık veriyoruz. Sürdürülebilir bir mali yapıya ağırlık veriyoruz. Çünkü çalışmalarımızda gelecek kuşakları da düşünmek zorundayız. Biz gelecek nesillerimize daha yaşanabilir şehirler, daha yaşanabilir yerleşim yerleri bırakmaya gayret ediyoruz. Bu konuda şüpheniz olmasın. Gücümüzün yettiği her yerde varız! Bu toplantı ve ziyaretimiz, bugüne özel değildir. Yıl içerisinde farklı zamanlarda geleceğiz, çalışmalarımızı birlikte istişare edeceğiz.” ifadelerinde bulundu.