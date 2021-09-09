Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
KAHRAMANMARAŞ 09.09.2021, 00:21
Şazibey Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık bir buçuk ay önceki yangında zarar gören tekstil fabrikasında tekrar yangın çıktı.
Bir önceki yangından kalan atıkların bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
31°
az bulutlu
Namaz Vakti 09 Eylül 2021
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:00
|Öğle
|12:35
|İkindi
|16:11
|Akşam
|19:00
|Yatsı
|20:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|9
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Konyaspor
|3
|7
|6. Altay
|3
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Kasımpaşa
|3
|5
|9. Hatayspor
|3
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|3
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Manisa FK
|3
|9
|4. Tuzlaspor
|3
|7
|5. Bandırmaspor
|3
|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
|12. Balıkesirspor
|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
|3
|7
|7. Man City
|3
|6
|8. Brighton
|3
|6
|9. Leicester City
|3
|6
|10. Brentford
|3
|5
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|3
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|3
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Valencia
|3
|7
|4. Barcelona
|3
|7
|5. Atletico Madrid
|3
|7
|6. Mallorca
|3
|7
|7. Real Sociedad
|3
|6
|8. Osasuna
|3
|5
|9. Athletic Bilbao
|3
|5
|10. Rayo Vallecano
|3
|3
|11. Villarreal
|3
|3
|12. Cádiz
|3
|2
|13. Levante
|3
|2
|14. Real Betis
|3
|2
|15. Elche
|3
|2
|16. Espanyol
|3
|2
|17. Granada
|3
|2
|18. Celta de Vigo
|3
|1
|19. Getafe
|3
|0
|20. Deportivo Alaves
|3
|0
Günlük GazetelerTümü