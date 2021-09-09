Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

KAHRAMANMARAŞ 09.09.2021, 00:21
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Şazibey Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık bir buçuk ay önceki yangında zarar gören tekstil fabrikasında tekrar yangın çıktı.

Bir önceki yangından kalan atıkların bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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