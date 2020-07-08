Kahramanmaraş'ın sevilen simalarından Sihirbaz Dr. Zarani hayatını kaybetti!
Kahramanmaraş’ın sevilen simalarından Sihirbaz Zarani adıyla tanınan Derviş Suvak hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 08.07.2020, 17:30 08.07.2020, 19:29
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Derviş Savuk 13 Yaşında Sihirbaz Dr. Zarani unvanıyla girdiği bu meslekten emekli bir iş insanı olsa da yaptığı küçük gösterileriyle izleyenlerin yüzünde tebessüm oluyordu.
Özellikle Sihirbaz Dr. Zarani unvanıyla Türkiye’nin dört bir yanında birçok yerde gösteriler yaparken ünlülerle de sahne alarak misafirlerini hünerleriyle büyülüyordu.
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