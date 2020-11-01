Kahramanmaraş'ın tarihi dokusu gün yüzüne çıkartılıyor

Kahramanmaraş’ın tarihi dokuları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 01.11.2020, 14:42 01.11.2020, 18:07

Dulkadiroğlu Belediyesi Kahramanmaraş’ın tarihi mekanlarında iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bahtiyar yokuşunda başlayan cephe iyileştirme çalışmalarında sona gelinirken altyapı ve karataş çalışmalarına geçildi.

80’li 90’lı yılları hatırlatayan tarihi evler Dulkadiroğlu ilçesinin simgesi oldu.

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