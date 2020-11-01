Kahramanmaraş'ın tarihi dokusu gün yüzüne çıkartılıyor
Kahramanmaraş’ın tarihi dokuları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 01.11.2020, 14:42 01.11.2020, 18:07
Dulkadiroğlu Belediyesi Kahramanmaraş’ın tarihi mekanlarında iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Bahtiyar yokuşunda başlayan cephe iyileştirme çalışmalarında sona gelinirken altyapı ve karataş çalışmalarına geçildi.
80’li 90’lı yılları hatırlatayan tarihi evler Dulkadiroğlu ilçesinin simgesi oldu.
23°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 01 Kasım 2020
|İmsak
|05:29
|Güneş
|06:50
|Öğle
|12:21
|İkindi
|15:15
|Akşam
|17:41
|Yatsı
|18:58
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Çaykur Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Gaziantep FK
|7
|8
|9. Antalyaspor
|6
|8
|10. Malatyaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Sivasspor
|5
|7
|14. Erzurumspor
|6
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Everton
|7
|13
|3. Southampton
|7
|13
|4. Wolverhampton
|7
|13
|5. Chelsea
|7
|12
|6. Aston Villa
|6
|12
|7. Leicester City
|6
|12
|8. Tottenham
|6
|11
|9. Man City
|6
|11
|10. Newcastle
|7
|11
|11. Leeds United
|6
|10
|12. Crystal Palace
|7
|10
|13. Arsenal
|6
|9
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Sheffield United
|7
|1
|19. Fulham
|6
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|16
|2. Real Sociedad
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|6
|13
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|6
|10
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Deportivo Alaves
|8
|8
|14. Eibar
|8
|8
|15. Sevilla
|6
|7
|16. Valencia
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|8
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3