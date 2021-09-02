Kahramanmaraş'ın Turizm Sezonu Konuşuldu!

Yasakların kalkması ile birlikte tüm Türkiye’de olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da turizm açısından hareketlilik olduğunu belirten Büyükdereli, özellikle yurt dışında gelen vatandaşlarımız ve şehrimizde düzenlenen etkinlikler ile Kahramanmaraş’ta turizmin bu sezon hareketli geçtiğini ifade etti.

Sonbahar ve kış açısından da hareketli bir sezon beklediklerini ifade eden Otel Germanicia Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Büyükdereli, Yedikuyular Kayak Merkezi, Başkonuş Yaylası ve Kahramanmaraş’ımızın sayamadığımız diğer tarihi ve doğal güzellikleri ile tüm misafirlerimizi ağırlamaya hazırız, dedi.

Kahramanmaraş’ın turizm potansiyelini tüm dünyaya tanıtmak için gece gündüz çalıştıklarını da belirten Büyükdereli, “Bu anlamda bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz.”dedi

Son olarak Otel Germanicia hakkında bilgiler veren Büyükdereli, “Otelimizde misafirlerimizi rahat ettirmek için her türlü konforu onlar için hazırladık. Biz misafirlerimizin özellikle evlerinde hissetmeleri için çalışıyoruz. Hem Kahramanmaraş’a gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlıyor hem de onlara şehrimizin misafirperverliğini gösterip şehrimizden memnun şekilde ayrılmalarını sağlıyoruz.”dedi.