Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tır ile traktör çarpıştı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tır ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 04.12.2021, 09:22 04.12.2021, 10:41
Cuma Ş. (46) yönetimindeki 46 VJ 207 plakalı hurda yüklü tır, Kahramanmaraş-Adana karayolu Ceceli Mahallesi yol ayrımında, Cemal K. (49) idaresindeki 46 AZ 358 traktörle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücülerden Cuma Ş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.
Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.
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