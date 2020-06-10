Kahramanmaraş'ın yeni Valisi Ömer Faruk Coşkun kimdir? İşte cevabı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişti, 17 il valisi merkeze çekildi, 18 ile yeni vali ataması yapıldı, 23 ilin valisi yer değiştirdi. Kahramanmaraş Valiliği'ne Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun atandı. Vahdettin Özkan ise Konya Valisi oldu. Peki Kahramanmaraş'ın yeni Valisi Ömer Faruk Coşkun kimdir? İşte cevabı...
ÖMER FARUK COŞKUN KİMDİR?
1970 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini İstanbul’da, ortaöğrenimini Bursa’da tamamladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Bölümünde yüksek lisans yaptı. 1996-2007 yılları arasında sırasıyla, Kocaeli Kaymakam Adaylığı, Kırşehir-Akpınar, Tunceli-Mazgirt, Bitlis-Adilcevaz ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı. 2007 yılında Mülkiye Müfettişliğine, 2009 yılında da Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Mülkiye Başmüfettişliği görevini sürdürmekte iken 13.06.2017 tarihli ve 2017/10458 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Osmaniye Valisi olarak atandı.
Ömer Faruk Coşkun evli ve 2 çocuk babasıdır.
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