Kahramanmaraş İŞKUR işçi alımı yapacak!

Seçimi noter kurasıyla belirlenecek ve 6 ay sürecek işle ilgili bir açıklama yapan Kahramanmaraş İŞKUR İl Müdürü Ali Yüce başvuruda dikkat edilecek hususlar hakkında bilgiler verdi.

BUNA GÖRE:

Programa en az B sürücü belgesi olan, 19 yaşından gün alan, son 1 ay SGK i bir işte çalışmayan ve Emekli, malulen emekli olmayanlar katılımcı olarak değerlendirilecektir.

(ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin bekar ve çocuksuz bir kişi için hesaplanan net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP'ye katılamaz.

Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz. 29.07.2017 Tarihinden sonra TYP de katılımcı olarak çalışanlann 24 ay yararlanma süresi olan 720 gün üzerinden kalan toplam süre kadar çalışması olacak, 720 gün dolduktan sonra programdan çıkarılacaktır.

TYP başvuruları; Genel Müdürlük Makamının 16.03.2020 tarih ve 4646182 sayılı onayı, TYP başvuru anında işsiz olma şartı son 1 aydır işsiz olmak olarak değiştirilmiştir.

Program başvurularının, İl Müdürlüğümüzden değil İŞKUR e-şube ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden alınması gerekmektedir.