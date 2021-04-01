Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinden kitap bağışı!

KİÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından temin edilen yaklaşık 500 adet kitap, bugün düzenlenen programla Döngel Muhsin Yazıcıoğlu İlk ve Ortaokulu’na bağışlandı. KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Küçükönder, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, KİÜ Genel Sekreter Vekili Cemil Toktay ve KİÜ Daire Başkanlarının katıldığı programda, getirilen kitaplar, kütüphanedeki yerini aldı.

Programda konuşan KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Küçükönder, İstiklal Üniversitesi olarak, Kütüphane Haftası’nda küçük de olsa böyle bir bağışı gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Küçükönder, şöyle konuştu:

“Bildiğiniz gibi, Kütüphane Haftasındayız. Bu haftada öğrencilerimize, gençlerimize, kitap sevgisini aşılamak, okuma alışkanlığını artırmak, onları bu yönde teşvik etmek amacıyla etkinlikler düzenlenmektedir. Bu amaçla da bugün buradayız ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak, Döngel İlköğretim Okulumuza yaklaşık 500 adet kitap bağışlıyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte bu katkılarımızın devamı da gelecektir. Burada özellikle şu hususu vurgulamak istiyorum. Her okunan kitap, okuyana yeni bir bakış açısı kazandırır, yeni bir dünyaya kapı aralar. Bu yüzden okuma kültürünü ta en baştan çocuklarımıza kazandırmakla mükellefiz. Bilgi çağında olduğumuzu ve bilgiye ulaşmadaki en önemli yolun da kitaplar olduğunu düşündüğümüzde, çocuklarımızla kitaplar ve kütüphaneler arasında sıkı bağlar oluşturmak zorundayız.

Evet teknoloji gelişiyor, cep telefonları ve bilgisayarlar artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Fakat bunlar asla, kitapların yerini almamalıdır. Bu yüzden kitap ve kütüphanelerle, gençlerimiz ve çocuklarımız arasında güçlü köprüler inşa etmek durumundayız. İşte bugün bu farkındalığı artırmak amacıyla küçük de olsa bir adım atmış olduk. Ben başta Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanımız Fatma Aktuğ olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum.”

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen de okuma alışkanlığının önemine değinerek, öğrencileri kitap okumaya teşvik etti. Bağış dolayısıyla da

İstiklal Üniversitesine teşekkür eden Gökşen, “Bugün, Döngel Muhsin Yazıcıoğlu Okulumuzun kütüphanesine İstiklal Üniversitesi tarafından bağışlanan kitapları bırakıyoruz. Ben başta Sayın Rektörümüz olmak üzere Adnan Hocamıza, Fatma Hanıma ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Onların kütüphanemize bağışlamış oldukları kitaplardan buradaki evlatlarımız istifade edecekler. Ayrıca ben öğrencilerimize ve çocuklarımıza diyorum ki, yeni tip, yeni nesil sorular çok çokça kitap okuyan öğrenciler tarafından rahatlıkla çözülebilecektir. Onun için bu kütüphane, okulumuzda eğitim gören öğrencilerimize çok büyük katkı sağlayacaktır. Bir kez daha emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuklar, daha sonra okul idarecileri ve öğretmenler ile bir süre sohbet ederken, Hakkari Dağ ve Komando Tugayı’nda görev yapan askerlerin katkılarıyla dizayn edildiği belirtilen okul kütüphanesinde öğrencilerle kitap okuma aktivitesi gerçekleştirdi.