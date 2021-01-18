Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nden yeni iş birliği protokolü

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Sosyal Bilimler Lisesi arasında, ortak eğitim faaliyetleri yürütülmesini amaçlayan “sosyal ve bilimsel” iş birliği protokolü imzalandı.

KİÜ Rektör Yardımcısı ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Kahveci ile Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Abdülkadir Özdemir arasında imzalanan protokol çerçevesinde KİÜ ve Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri her iki kurumun imkan ve olanaklarından karşılıklı olarak faydalanabilecek.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen imza töreninde konuşan, Prof. Dr. Nuri Kahveci, 8 maddeden oluşan anlaşma ile bilimsel araştırmalarda ve eğitim faaliyetlerinde iş birliği yapılacağını söyledi. Bunun yanında kurumların laboratuvar, kütüphane ve konferans salonu gibi tesislerinin de karşılıklı olarak öğrencilerin faydasına sunulacağını belirten Kahveci, şöyle devam etti:

“Sosyal Bilimler Lisemizden böyle bir teklif geldi. Biz de memnuniyetle karşıladık ve Rektörümüz Prof. Dr. Sami Özgül’ün de uygun görmesi ile bugün imzaları attık. Öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte başta ortak eğitim faaliyetleri olmak üzere, lise öğrencilerimizin gelişimlerine katkı sunmak, doğru meslek seçimleri yapabilmeleri için danışmanlık yapmak gibi birçok alanda yardımcı olmaya çalışacağız. Ayrıca bu protokol gereği bir Bilim Danışma Kurulu oluşturulacaktır. Bu kurulda hem fakültemizden hocalarımız hem de lisemizde öğretmenler yer alabilecekler. Bu kurulun faaliyetleri ile de öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve paydaşlara yönelik eğitici-öğretici seminer, panel ve konferanslar düzenlenecek. Ümit ediyorum ki eğitim-öğretim ve yönetimde verimlilik ve kalitenin artırılması için faydalı olacaktır. Bir kez daha hayırlı olmasını diliyor, Abdülkadir hocamıza teşekkür ediyorum.”

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yuvayapan ve KİÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Fatma Aktuğ’un, Sosyal Bilimler Lisesi Müdür Yardımcısı Ülkü Arslan’ın da katıldığı protokolde, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.