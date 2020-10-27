Kahramanmaraş itfaiyesi’nden kurtarma operasyonu!



Onikişubat ilçesinde sahibinin iddiasına göre ağaçta 16 gündür mahsur olan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kedinin kurtarılma anı saniye saniye görüntülendi.

Kedinin sahibi Eşe Köse, kedisinin ağaçtan aşağı inmesi için kedisiyle konuştuğu o anlarda kameralara bakın nasıl yansıdı.





Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, ağacın en tepesine tırmanarak mahsur kalan kediyi kurtarmaya çalıştı. Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin büyük uğraşları sonucunda bulunduğu dalın kesilmesiyle ancak kurtarıla bildi.



Korkan kedi bulunduğu dalın kesilmesinin ardından yere düşerek olay yerinde hızlı bir şekilde uzaklaştı.





Kedinin Sahibi Eşe Köse ise kedisini kurtaran Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.



Boncuk 16 gün sonra özgürlüğüne kavuştu.