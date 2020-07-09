Kahramanmaraş İYİ Parti İl Başkanlığında 2 aday yarışacak!

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı’nın kongre tarihi 19 Temmuz olarak belirlenirken, partinin mevcut Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel yeniden aday olduğunu açıkladı. Öte yandan

İl Başkanlığına adaylığını açıklayan Neslihan Kocanergiz de başkanlık için mevcut başkan Çabukel’le yarışacak.



19 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan kongre için İl Yönetim Kurulu kararı alındı. İYİ Parti'nin mevcut Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel’in yanı sıra Neslihan Kocanergiz de başkanlık için adaylığını açıkladı.





Mevcut başkan Ahmet çabukel, Aksu Haber’e verdiği özel röportajında adaylık için çalışmalara başladıklarını söyledi. Çabukel sözlerine şöyle devam etti; “güzel bir seçim dönemine girdik atmosferini yaşıyoruz şuanda hep birlikte İYİ Partide tüm Türkiye’de olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da ilçe ve il kongreleri devam ediyor. 22 Haziran itibarıyla İlçe kongrelerini tamamladık. Bundan sonra ise il kongreleri için 19 Temmuz 2020 tarihi gün olarak belirledik. Ve çalışmalarımıza başladık hem ben hem de diğer aday arkadaşımla ikimizde şuan da çalışmalarıma başladık” dedi.



Yenilikçi, milletin ideallerini bilen, Kahramanmaraş’ın sorunlarını çözmek isteyen, hedefine kilitlenmiş iyi güçlü kadrolarla, Kahramanmaraş İYİ Parti İl Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Neslihan Kocanergiz, iyi kadroların 19 Temmuzdan sonra sahaya ineceği günü beklemelerini söyledi.



Kocanergiz daha sonra vaatlerini ve yapacağı hizmetleri de anlattı.



“Parti içi demokrasimizin çoğulcu katılımı ile Kahramanmaraş’ın il, ilçe sorunlarının daha etkin çözüm ve projelerle gerçekleştirmek adına il şuura heyetini kuracağız. Mahalle temsilcilerimizi aktif siyasete güçlü katılımlarını sağlayacağız. 3 ay da bir il-ilçe teşkilatları ve belediye meclis üyelerimizle birlikte istişare toplantılar gerçekleştireceğiz. İl ve ilçelerimizde 18- 25 yaş gençlerimizin Kahramanmaraş için duygu, düşünce, dilek ve temennilerini dinleyeceğiz halka açık platform oluşturacağız. Şehrimizin ekonomik yükünü çeken sanayici, iş adamları, esnaf ve sanatkârlarımızın sorun ve çözüm önerilerini dinleyip genel merkezi tarafımızdan Kahramanmaraş üzerinden ulusal medyada dillendirmesini sağlayacağız ve parti üye sayımızı arttıracağız” dedi.





HABER: Gökhan Çalı