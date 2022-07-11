Kahramanmaraş Jandarma Komutanı sürücülerle bayramlaştı
Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle sorumluluk bölgesinde yaptığı denetimlerde sürücülerle bayramlaştı.
KAHRAMANMARAŞ 11.07.2022, 12:55 11.07.2022, 19:11
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Özdurhan ve Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Levent Özbek, Kurban Bayramı nedeniyle denetim noktalarını ziyaret ederek, hem görevli personelin, hem de sürücü ve yolcuların bayramını kutladı.
Denetimler sırasında sürücüler başta olmak üzere çocuklarla özel ilgilenen Albay Mustafa Özdurhan, trafik kurallarını hatırlatarak, emniyet kemeri takmayan kullanıcıları ikaz etti.
Albay Mustafa Özdurhan, denetimler sırasında bayram şekeri ikram ederek, çocuklara çeşitli hediyelerde bulundu.
Jandarma trafik timleri, tatil süresi boyunca drone destekli denetimlerini sürdürecek.
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