Kahramanmaraş Jandarma’dan aile içi şiddete broşürlü uyarı
Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi'nde aile şiddetle mücadele kapsamında kadın çalışanlara broşürlü uyarıda bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 08.02.2021, 15:34
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Asayis Şube Müdürlüğü personeline, Türkoğlu İlçe J.K.lığı sorumluluk alanında bulunan Ceceli Organize Sanayisinde bulunan fabrikalarda çalışan kadınlara Aile İçi Şiddetle Mücadele kapsamında broşür dağıtılarak bilgilendirme yaptı.
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