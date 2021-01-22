Kahramanmaraş Jandarma’dan aile içi şiddete broşürlü uyarı

Alınan bilgilere göre, Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde yer alan Hacımustafa Mahallesi’nde yaptığı huzur ve güven uygulamasında, aile içi ve kadına yönelik şiddete karşı sürücüler ile yolculara broşür dağıttı.