Kahramanmaraş Jandarma’dan aile içi şiddete broşürlü uyarı
Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, huzur ve güven uygulamasında aile şiddetle mücadele kapsamında sürücüler ile yolculara broşürlü uyarıda bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 22.01.2021, 21:46
Alınan bilgilere göre, Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde yer alan Hacımustafa Mahallesi’nde yaptığı huzur ve güven uygulamasında, aile içi ve kadına yönelik şiddete karşı sürücüler ile yolculara broşür dağıttı.
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