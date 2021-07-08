Kahramanmaraş jandarmadan siber operasyon

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen sanal devriye faaliyetleri neticesinde, Türkiye'den ulaşım sağlanabilen 1204 internet sitesi, yasa dışı yayın yaptıkları gerekçesiyle erişime kapattırıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği ekiplerince, son 6 ayda internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Çalışma kapsamında 1191 "yasa dışı bahis ve müstehcenlik" içerikli yayın faaliyetleri suç teşkil eden, 13 zararlı yazılım içeren toplam 1204 internet sitesinin, ilgili kanun gereğince Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) aracılığı ile erişimlerinin engellenmesinin sağlandığı aktarılan açıklamada, ekiplerin konuyla ilgili çalışmalarının hassasiyetle devam ettiği ifade edildi.