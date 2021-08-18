Kahramanmaraş JASAT ekipleri dolandırıcıların ensesinde

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde 74 yaşındaki yaşlı adamı dolandıran 1 kişi JASAT ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İlçeye bağlı Minehöyük Mahallesinde ikamet eden İ.Ş’yi (74) arayarak kendisini jandarma personeli olarak tanıtan şüpheliye, 15 bin TL nakit para ve 4 adet Cumhuriyet kendi eliyle teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan İ.Ş. jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan inceleme sonucu kimliği belirlenen U.K. (31) Diyarbakır’da yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada ilk sorgusunda suçunu itiraf eden U.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.