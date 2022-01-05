Kahramanmaraş Kabzımallar ve Komisyoncular Odası’nda mevcut başkan Halit Orhan Güven tazeledi!
Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne bağlı odalarda kongre süreçleri hızla devam ederken, Kahramanmaraş Kabzımallar ve Komisyoncular Odası’nda mevcut başkan Halit Orhan güven tazeledi.
Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne bağlı odalarda kongre süreçleri hızla devam ederken, Kahramanmaraş Kabzımallar ve Komisyoncular Odası’nda mevcut başkan Halit Orhan güven tazeledi.
Kahramanmaraş Kabzımallar ve Komisyoncular Odası’nın Olağan Genel Kurul toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlük binası bünyesindeki toplantı salonunda yapıldı.
Birçok oda başkanı ve seçkin davetlinin yanı sıra Onikişubat İlçesi Muhtarları Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramazan Gürbak ile Dulkadiroğlu ilçesi Muhtarları Dernek Başkanı Resul Arslanhan’ın katıldığı kongrede bir konuşma yapan Oda Başkanı Halit Orhan, 8 yıldır başkanlık görevinde bulunduğunu belirterek şunları kaydetti,
“Ben içinizden bir kardeşiniz olarak 2014 yılında bu göreve talip olmuştum. Siz değerli üyelerimizin teveccüh ve destekleri ile ben ve arkadaşlarım yönetime geldik. Sizlere layık olabilmek için bu 8 yıllık zaman zarfında elimizden gelen tüm gayretle sizlere hizmet adına gayret ortaya koydum.”
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