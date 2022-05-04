Kahramanmaraş Kalesi ilgi odağı olmaya devam ediyor
Tarihi Kahramanmaraş Kalesi, bayramda da ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 04.05.2022, 15:15 04.05.2022, 17:27
Millî mücadele savaşı sırasında önemli rol oynayan tarihi Kahramanmaraş Kalesi, bayram tatilini fırsata çeviren vatandaşların vazgeçilmez yerlerinden birisi oldu.
Çevre illerden ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden kente gelen ve Kahramanmaraş halkının ilk durağı, kentin tarihi yerleri oluyor.
Kentin simgesi konumundaki Kahramanmaraş Kalesi bu bayramda da ilgi odağı oldu. Aileleriyle beraber kaleye gelen ziyaretçiler, kaleden memnun kaldıklarını ifade ettiler.
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