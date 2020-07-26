Kahramanmaraş Kalesi'nde yaz konserleri devam ediyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli kültürel aktivitelere aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda büyükşehir belediyesi bando takımından tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nde vatandaşlara güncel eserler konseri verildi.

Yoğun katılım sağlayan vatandaşlar, büyükşehir belediyesi’nin vermiş olduğu bu hizmetten dolayı teşekkür etti.

Büyükşehir belediyesi Kültür Ve Turizm Şube Müdürü Mustafa Semerci, bu etkinliklerin Eylül Ayı’na kadar her hafta sonu devam edeceğini söyledi.