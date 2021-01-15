Kahramanmaraş kamu-sen il temsilciliğinden Ankara’ya mektup!

Kahramanmaraş Kamu-Sen İl Temsilciliği Cumhurbaşkanlığı Ve Hazine Ve Maliye Bakanlığına PTT Şubesinden Mektup Gönderdi.

Gönderilen Mektupta Memurların Yaşadıkları Zorluklara Yer Verilirken Kahramanmaraş Kamu-Sen İl Temsilcisi Ziya Yenipınar Basın Açıklamasında Bulundu.

Açıklamada

Hepinizin bildiği gibi memur maaş zamları açıklandı.

Ne yazık ki, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan artışlar ülkemizin gerçekleriyle örtüşmüyor. Son 10 yıldır memur maaşları enflasyonun bile altında kalıyor ve sürekli eriyor.

Bu durum küresel salgınla birlikte sürdürülemez bir hal almıştır. Memurlarımız ve emeklilerimiz, yoksulluk içinde en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumdadır. Toplu sözleşme görüşmeleri de etkisiz sendikalar malum konfederasyon yüzünden yaralara çare üretmekten uzak kalmaktadır.

2019 yılında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda kamu görevlileri ile emeklilerin sosyal ve özlük haklarında kayda değer bir kazanım sağlanamadığı gibi 2020 yılı için altışar aylık dönemler halinde yüzde 4'er, 2021 yılı için ise yüzde 3'er oranında zam yapılması karara bağlanmıştı. Buna bağlı olarak 2020 yılı içerisinde memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı da dahil olmak üzere yüzde 11,56 zam yapılmışken yıllık enflasyon yüzde 14,60 olmuştur.

Dolayısıyla geçtiğimiz yıl memur maaşları resmi enflasyon karşısında yüzde 3,04 erimiş bulunmaktadır.

TUIK'in resmi enflasyonu yıllık yüzde 14,6 oldu ama çeşitli mal ve hizmetler yüzde 28,12; ulaştırma yüzde 21,12; gıda yüzde 20,61; ev eşyası yüzde 18,04; sağlık harcamaları yüzde 16,67 oranında zamlandı.

Memur maaşlarına 2020 yılının tamamı için ortalama 463,86 TL zam yapıldı buna karşılık aynı dönemde dört kişilik ailenin insanca yaşamak için vazgeçemeyeceği zorunlu harcamaları 965,10 TL yükseldi.

Yani yalnızca geçen yıl memurun alım gücü aylık-tam 501,24 TL azaldı.

Yetkililerin memurlarımızı enflasyona ve ekonomik olumsuzluklara ezdirmeyeceğini umuyor maaşlardaki erimeyi telafi edecek ek bir zamla salgınla mücadelenin kahramanlarının yüzlerini güldürmesini bekliyor, hepinize saygılar sunuyorum. İfadelerine yer verildi.