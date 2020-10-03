Kahramanmaraş karayollarında güvenlik tedbirleri arttırıldı!

Kahramanmaraş il Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerini ve yolcularını sivil kıyafetle habersiz denetim yaparak farkındalık oluşturdu.

Ekipler karayollarında güvenlik tedbirlerini arttırarak, Sürücülerin seyahat esnasında trafik kuralı ihlali ile cep telefonu ve emniyet kemeri gibi kazalara yol açmaması hedeflenmektedir.

Sürücüler bu konularda habersizce denetlenerek kural ihlali yapan şoförlere, ekipler tarafından gerekli cezai işlem yapılacak.

Sivil kıyafetli denetimlerde gerçekleştiren ekipler; özellikle yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin seyahat esnasında daha dikkatli olmasını sağlayacak ve şoförlerde her an denetlenme algısı yaratılacak.