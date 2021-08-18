Kahramanmaraş kent merkezinde mobil aşılama noktası kuruldu
Toplum bağışıklığının kazanılması için aşılama seferberliği yürüten Türkiye, Alman aşısı BioNTech ve Çin aşısı Sinovac ile vatandaşları tercihe bağlı olarak aşılamaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 18.08.2021, 13:09
Toplum bağışıklığının kazanılması için aşılama seferberliği yürüten Türkiye, Alman aşısı BioNTech ve Çin aşısı Sinovac ile vatandaşları tercihe bağlı olarak aşılamaya devam ediyor.
Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta aşı ekipleri, ülke genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da gerek aşı merkezleriyle gerekse mobil aşılama noktalarıyla kent halkının kısa sürede aşılanmasını hedefliyor.
Uygulamalar çerçevesinde bir aşı noktası da Demokrasi Meydanı’na kuran aşılama ekipleri, çarşıya çıkan vatandaşlara randevusuz bir şeklide aşı uyguluyor.
27°
açık
Namaz Vakti 18 Ağustos 2021
|İmsak
|04:05
|Güneş
|05:37
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:30
|Akşam
|19:39
|Yatsı
|21:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|1
|3
|2. Altay
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Karagümrük
|1
|3
|6. Alanyaspor
|1
|3
|7. Fenerbahçe
|1
|3
|8. Konyaspor
|1
|3
|9. Antalyaspor
|1
|1
|10. Göztepe
|1
|1
|11. Hatayspor
|1
|1
|12. Kasımpaşa
|1
|1
|13. Gaziantep FK
|1
|0
|14. Adana Demirspor
|1
|0
|15. Başakşehir
|1
|0
|16. Sivasspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Kayserispor
|1
|0
|19. Rizespor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|1
|3
|2. Eyüpspor
|1
|3
|3. Bandırmaspor
|1
|3
|4. Menemenspor
|1
|3
|5. Manisa FK
|1
|3
|6. Balıkesirspor
|1
|3
|7. Adanaspor
|1
|1
|8. Altınordu
|1
|1
|9. Ankara Keçiörengücü
|1
|1
|10. Ankaragücü
|1
|1
|11. Bursaspor
|1
|1
|12. Tuzlaspor
|1
|1
|13. Samsunspor
|0
|0
|14. İstanbulspor
|1
|0
|15. Boluspor
|1
|0
|16. Gençlerbirliği
|1
|0
|17. Erzurumspor
|1
|0
|18. Denizlispor
|1
|0
|19. Kocaelispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|1
|3
|2. Chelsea
|1
|3
|3. Liverpool
|1
|3
|4. West Ham
|1
|3
|5. Everton
|1
|3
|6. Brentford
|1
|3
|7. Watford
|1
|3
|8. Brighton
|1
|3
|9. Leicester City
|1
|3
|10. Tottenham
|1
|3
|11. Aston Villa
|1
|0
|12. Burnley
|1
|0
|13. Man City
|1
|0
|14. Wolverhampton
|1
|0
|15. Newcastle
|1
|0
|16. Southampton
|1
|0
|17. Arsenal
|1
|0
|18. Crystal Palace
|1
|0
|19. Norwich City
|1
|0
|20. Leeds United
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Sevilla
|1
|3
|3. Barcelona
|1
|3
|4. Atletico Madrid
|1
|3
|5. Valencia
|1
|3
|6. Cádiz
|1
|1
|7. Levante
|1
|1
|8. Mallorca
|1
|1
|9. Real Betis
|1
|1
|10. Athletic Bilbao
|1
|1
|11. Elche
|1
|1
|12. Espanyol
|1
|1
|13. Granada
|1
|1
|14. Osasuna
|1
|1
|15. Villarreal
|1
|1
|16. Celta de Vigo
|1
|0
|17. Getafe
|1
|0
|18. Real Sociedad
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|1
|0
|20. Rayo Vallecano
|1
|0
Günlük GazetelerTümü