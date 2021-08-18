Kahramanmaraş kent merkezinde mobil aşılama noktası kuruldu

Toplum bağışıklığının kazanılması için aşılama seferberliği yürüten Türkiye, Alman aşısı BioNTech ve Çin aşısı Sinovac ile vatandaşları tercihe bağlı olarak aşılamaya devam ediyor.





Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta aşı ekipleri, ülke genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da gerek aşı merkezleriyle gerekse mobil aşılama noktalarıyla kent halkının kısa sürede aşılanmasını hedefliyor.

Uygulamalar çerçevesinde bir aşı noktası da Demokrasi Meydanı’na kuran aşılama ekipleri, çarşıya çıkan vatandaşlara randevusuz bir şeklide aşı uyguluyor.





