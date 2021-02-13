Kahramanmaraş kısıtlamalara uydu, sokaklar boş kaldı
İç işleri bakanlığının açıklamış olduğu yeni yasaklarında yer aldığı genelgeyle birlikte Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
KAHRAMANMARAŞ 13.02.2021, 15:47
Yeni Tip Koronavirüsle Mücadele Önlemleri Kapsamında İçişleri Bakanlığının Genelgesi Doğrultusunda Cuma Günü Saat 21.00'den Pazartesi Günü Saat 05.00'e Kadar Devam Edecek Sokağa Çıkma Kısıtlaması Nedeniyle Kahramanmaraş Sakin Bir Gün Yaşadı.
Sokak Ve Caddelerde, Genelge Doğrultusunda Dışarı Çıkmalarına İzin Verilen Az Sayıda Vatandaşın Olduğu Gözlendi.
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