Kahramanmaraş kısıtlamalara uydu, sokaklar boş kaldı!
İçişleri bakanlığının açıklamış olduğu yeni yasaklarında yer aldığı genelgeyle birlikte Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
KAHRAMANMARAŞ 14.02.2021, 14:49
Yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında İçişleri bakanlığının genelgesi doğrultusunda Cuma günü saat 21.00'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kahramanmaraş sakin bir gün yaşadı.
2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlek caddelerin kavşaklarında denetim noktaları oluşturdu.
Polis ekipleri kısıtlamadan muaf tutulanların izin belgelerini kontrol ederken belgesi olmayanlara ise cezai işlem uyguladı.
Sokak ve caddelerde, genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda vatandaşın olduğu gözlendi.
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