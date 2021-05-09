Kahramanmaraş kısıtlamalara uydu, sokaklar boş kaldı!
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan "Tam Kapanma"Da cadde ve sokaklar boş kaldı.
KAHRAMANMARAŞ 09.05.2021, 14:31
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanmanın Onuncu gününde sessizlik Hakim!
Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu kentte, Anneler Günü Genelgesinde Şartları Yerine Getiren Vatandaşlar 10 İla 17 Saatleri Arasında Muaf Kaldı.
Belirli noktalarda uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta olmasına izin vermiyor.
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