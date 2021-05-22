Kahramanmaraş kısıtlamalara uydu, sokaklar boş kaldı!
Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sonrası vaka sayıları hızla düşerken, 17 Mayıs itibarıyla kademeli normalleşme dönemine geçildi. Kademeli normalleşmeyle birlikte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.
KAHRAMANMARAŞ 22.05.2021, 15:44 22.05.2021, 17:40
Kısıtlama cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde ve pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Bunan bağlı olarak Kahramanmaraş’ın en işlek cadde ve sokakları 23 gün sonra ilk kez hafta sonu yasaklarını yaşıyor.
Uygulanan kısıtlamalar sonrası 1 Haziran’ndan sonra vaka sayılarındaki düşüşe bağlı olarak normalleşme adımlarının atılması ve hafta sonu yasaklarının kaldırılması da planlanıyor.
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