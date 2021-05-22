Kahramanmaraş kısıtlamalara uydu, sokaklar boş kaldı!

Kısıtlama cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde ve pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bunan bağlı olarak Kahramanmaraş’ın en işlek cadde ve sokakları 23 gün sonra ilk kez hafta sonu yasaklarını yaşıyor.

Uygulanan kısıtlamalar sonrası 1 Haziran’ndan sonra vaka sayılarındaki düşüşe bağlı olarak normalleşme adımlarının atılması ve hafta sonu yasaklarının kaldırılması da planlanıyor.