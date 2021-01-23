Kahramanmaraş kısıtlamalara uydu, sokaklar boş kaldı!
İçişleri bakanlığının açıklamış olduğu yeni yasaklarında yer aldığı genelgeyle birlikte Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
KAHRAMANMARAŞ 23.01.2021, 15:16 23.01.2021, 15:28
Yeni Tip Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Cuma günü saat 21.00'den Pazartesi günü Saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kahramanmaraş sakin bir gün yaşadı.
Sokak ve caddelerde, genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda vatandaşın olduğu gözlendi.
10°
açık
Namaz Vakti 23 Ocak 2021
|İmsak
|06:11
|Güneş
|07:35
|Öğle
|12:49
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:53
|Yatsı
|19:12
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|39
|3. Galatasaray
|19
|36
|4. Gaziantep FK
|19
|34
|5. Alanyaspor
|19
|31
|6. Hatayspor
|19
|31
|7. Trabzonspor
|19
|30
|8. Karagümrük
|19
|27
|9. Malatyaspor
|19
|27
|10. Göztepe
|19
|25
|11. Antalyaspor
|19
|25
|12. Sivasspor
|19
|24
|13. Rizespor
|19
|24
|14. Başakşehir
|19
|23
|15. Konyaspor
|19
|22
|16. Kasımpaşa
|19
|22
|17. Kayserispor
|19
|19
|18. Gençlerbirliği
|19
|19
|19. Ankaragücü
|19
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|18
|27
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|19
|40
|2. Man City
|18
|38
|3. Leicester City
|19
|38
|4. Liverpool
|19
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Chelsea
|19
|29
|9. Southampton
|18
|29
|10. Arsenal
|19
|27
|11. Aston Villa
|16
|26
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|18
|19
|16. Burnley
|18
|19
|17. Brighton
|19
|17
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|17
|44
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|19
|33
|5. Sevilla
|18
|33
|6. Real Sociedad
|19
|30
|7. Granada
|19
|28
|8. Real Betis
|19
|26
|9. Cádiz
|19
|24
|10. Levante
|19
|23
|11. Getafe
|18
|23
|12. Celta de Vigo
|19
|23
|13. Athletic Bilbao
|18
|21
|14. Valencia
|19
|20
|15. Real Valladolid
|20
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Deportivo Alaves
|19
|18
|18. Elche
|17
|17
|19. Osasuna
|19
|16
|20. Huesca
|19
|12