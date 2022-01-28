"Kahramanmaraş Kurtuluş Mücadelesi Kahoot Bilgi Yarışması" devam ediyor!
Yarıyıl tatili süresince 11 ilçede ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde uygulanmakta olan "Kahramanmaraş Kurtuluş Mücadelesi Kahoot Bilgi Yarışması" devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 28.01.2022, 16:58 28.01.2022, 17:33
Çevrim içi yapılan ödüllü bilgi Yarışmasını, İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan da takip etti.
Türkiye’de yarıyıl tatili etkinlikleri kapsamında ilk defa uygulanmakta olan yarışma, eğlendirirken öğretiyor.
Yarışmada öğrencilere ilk soruyu, İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman sordu.
Yarışma ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, şunları söyledi.
Diğer yandan yarışma sonunda her kategoride en yüksek puan alan 10 öğrenci, ulaşım ve iaşesi Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak olan Kahramanmaraş Kurtuluş Mücadelesi gezisine katılmaya hak kazandı.
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