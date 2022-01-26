Ecdadımızın kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yürütülen “Korkma! İstiklal İlham Verir” projesi kapsamında yarıyıl tatili süresince 11 ilçede ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde uygulanmakta olan "Kahramanmaraş Kurtuluş Mücadelesi Kahoot Bilgi Yarışması" devam ediyor.

Türkiye’de yarıyıl tatili etkinlikleri kapsamında ilk defa uygulanmakta olan yarışma, eğlendirirken öğretiyor. 33 yarışmadan oluşan “Kahramanmaraş Kurtuluş Mücadelesi Kahoot Bilgi Yarışması”, şu ana kadar Ekinözü, Nurhak, Afşin, Andırın, Göksun ve Pazarcık ilçelerinde uygulandı.

Göksun ilçesinde uygulanan yarışmanın lise kategorisi mücadelesini, İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör de takip etti.

Yarışmada öğrencilere ilk soruyu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör, ikinci soruyu ise İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman sordu.

Yarışma ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, öğrencilerin yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak "Kahramanmaraş Kurtuluş Mücadelesi Kahoot Bilgi Yarışması"nı Türkiye’de ilk defa uygulamaya koyduklarını kaydederek, “Yarışma ile hem öğrencilerimiz Kahramanmaraşımızın tarihi hakkında bilgi sahibi oluyorlar hem de eğleniyorlar. Böylelikle öğrencilerimizin yarıyıl tatillerine renk kattığımızı düşünüyorum. Yarışmaya destek veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Hayrettin Güngör’e, yarışmalara katılan öğrencilerimize, yarışma için emek veren tüm öğretmen ve okul idarecilerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Diğer yandan yarışma sonunda her kategoride en yüksek puan alan 10 öğrenci, ulaşım ve iaşesi Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak olan Kahramanmaraş Kurtuluş Mücadelesi gezisine katılmaya hak kazandı.