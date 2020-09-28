Kahramanmaraş kuyumculuk sektöründe ender illerden biri oldu

Maraş burmasıyla altın sektöründe tanınan Kahramanmaraş modern altın tasarımlarıyla da sektördeki yerini güçlendiriyor.

Kafesli kordon gibi geçmişten bugüne gelen Maraş burması vatandaşlardan yoğun talep görürken Kahramanmaraş’ın adını ise Türkiye’ye bir kez daha duyurdu.

HABER – EMRE ATAÇ