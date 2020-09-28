Kahramanmaraş kuyumculuk sektöründe ender illerden biri oldu
Kuyumculuk sektörünün en fazla geliştiği illerden biri Kahramanmaraş oldu.
KAHRAMANMARAŞ 28.09.2020, 17:47 28.09.2020, 21:13
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Maraş burmasıyla altın sektöründe tanınan Kahramanmaraş modern altın tasarımlarıyla da sektördeki yerini güçlendiriyor.
Kafesli kordon gibi geçmişten bugüne gelen Maraş burması vatandaşlardan yoğun talep görürken Kahramanmaraş’ın adını ise Türkiye’ye bir kez daha duyurdu.
HABER – EMRE ATAÇ
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