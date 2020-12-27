Kahramanmaraş'lı asker çığ altında kaldı
Hakkari'de meydana gelen çığ felaketinde Kahramanmaraş'lı asker Ali Özdemir çığ altında kaldı.
KAHRAMANMARAŞ 27.12.2020, 22:25
Öte yandan Şemdinli ilçesi üs bölgesinin kardan kapanan yolunun açılması için yürütülen çalışmalar esnasında çığ düşmesi sonucu bir askerin hayatını kaybettiği bölgede, kaybolan asker için yürütülen çalışmalara ara verildi.
Hakkari, Erzurum ve Van'dan gelen AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve hudut birliklerinin hava destekli yürüttükleri arama kurtarma çalışmalarına, olumsuz hava şartları ve karanlığın çökmesi nedeniyle ara verildi.
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