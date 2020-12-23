Kahramanmaraş'lı güreşçi ülkemize gümüş madalya ile döndü

Ülkemizi 70 kg’da temsil eden Kahramanmaraşlı hem şehrimiz Haydar Yavuz Romen Georgi Bucur (3-1) Azerbaycanlı Gitinomagomed Hacıev’i (6-0) Kırgız İslambek Orozbekov’u da (6-0) yenerek yükseldiği finalde Avrupa Şampiyonu Dağıstan asıllı Polonyalı Magomedmurad Ghadziev ile karşılaştı. Güçlü rakibine karşı iyi mücadele eden güreşçimiz ikinci devre başında ayağından sakatlanınca durum (3-0) iken müsabakaya devam edemedi ve Gümüş madalyada aldı.

Başarılı güreşçimiz Haydar YAVUZ Kupa dönüşü Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cemil BOZ’u ziyaret etti. 2019 U23 Avrupa 3. Güreşçimiz ve Güreş Milli Takımında yer alan Şaban Kızıltaş, Güreş İl Temsilcisi Ali Demir, Güreş Eğitim Merkezi Müdürü Şahin Hopur ve Sporcumuzun Babası da ziyarette katıldılar. YAVUZ katıldığı Dünya Kupası hazırlık süreci ve maçlar hakkında İl Müdürümüze bilgiler aktardı.

Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cemil Boz final maçında 3-0 öndeyken yaşanan talihsiz sakatlığından dolayı sporcumuza geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca BOZ “Ülkemiz ve Dünya küresel pandemiden dolayı zor bir dönem geçiriyor. İnşallah kısa zamanda bu illetten kurtuluruz. Elde edilen bu Milli Başarılara, bu zor dönemlerde daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Haydar YAVUZ kardeşimiz Ülkemiz adına Dünya Kupasında 2. Olarak Gümüş Madalya kazanmıştır. Sporcumuzun elde ettiği bu başarıdan dolayı tebrik ediyor başarılarının devamını temenni ediyoruz.” Dedi. İl Müdürü Cemil BOZ Milli Sporcumuza altın hediye etti. Ziyaret sonunda Milli Sporcumuz ve Misafirler hatıra fotoğrafı çektirdiler.