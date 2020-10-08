Kahramanmaraş'lı şarkıcı Soner Sarıkabadayı baba oldu!

Üç gün önce evlenen Kahramanmaraşlı şarkıcı Soner Sarıkabadayı ve Camelo Lopez çiftinin çocuğu dünyaya geldi. Çift, oğluna Hasan Matias ismini verdi.

KAHRAMANMARAŞ 08.10.2020, 08:58 08.10.2020, 09:16
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Kahramanmaraş'lı şarkıcı Soner Sarıkabadayı baba oldu!

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 8,5 aylık hamile sevgilisi Kolombiya Güzellik Kraliçesi Madelein Lopez Camelo ile Zekeriyaköy'deki villasında 10 kişinin katıldığı sade bir törenle evlenmişti.

Çiftin bebeği bugün dünyaya gözlerini açtı. Bebeğe Hasan Matias adının verildiği öğrenildi.

MASKE VE MESAFEYE UYULMUŞTU

İkili, düğünde oğulları Hasan Matias'ın ayakkabılarıyla objektiflere poz vermişti.

Koronavirüs salgını nedeniyle eve sadece gelin damat ve şahitler alınmıştı. Nikah sırasında memur, gelin damat ve şahitlerin maskeli olması dikkat çekmişti.

Nikah sonrası evlilik cüzdanını alan çiftin mutlu oldukları gözlenirken gelin damadın ayağına basmaktan geri kalmamıştı.

#Kahramanmaraşlı şarkıcı Soner Sarıkabadayı #Aksu Haber #Camelo Lopez
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