Kahramanmaraş'lı Yüzücü Doğukan Demir'den Aksu Haber’e özel açıklamalar!

Bini aşkın sporcunun katılım sağladığı yarışma koronavirüs tedbirleriyle dünyaya örnek oldu.



Organizasyonda ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşlarının tavsiyeleri doğrultusunda tedbirler alındı.

Kanlıca İskelesi'nde yarışa başlayan sporcular, 6,5 kilometrelik parkurun ardından Kuruçeşme'deki Cemil Topuzlu Parkı'nda tamamladı yarışta kendi kategorisinde 2.olan Doğukan Demir, Kahramanmaraş’ı bir kez daha gururlandırdı.

Yarışma sonrası memleketi Kahramanmaraş’a gelen Yüzücü Doğukan Demir, Aksu Haber’e özel yarışma öncesi ve yarışma sürecinin anlattı.

Demir “Pandemiden dolayı antrenmanlarıma geç başladım. 15 Haziran’da çalışmalara başlayarak genel klasmanda 12.olmayı başardım. Ama beni en çok mutlu eden durum ise geçen yılın şampiyonunu da geçerek kendi kategorimde 2.liği elde ettim. Bununla birlikte üzerimde emeği olan başta babam Hanifi Demir’e sonrasında benim yarışmaya gitmemde yardımcı olan değerli büyüklerim Haluk Şerbetçi ve Mehmet Beşen ağabeylerime çok teşekkür ediyorum” dedi.

Haber: Murat Baltacı