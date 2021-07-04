Kahramanmaraş Lisesi Mezunları eski günleri andı

İlk mezunlarından son mezunlarına kadar gelen Kahramanmaraş Lisesi mezunları anılarını gözlerinde canlandırdı.

Her köşede bir anısı olan mezunlar sıra ve sınıf arkadaşlarıyla bir araya gelerek o eski günleri yâd ettiler.

Kimi çalan şarkıya eşlik etti kimi de sohbetini bitiremedi ama hepsinin gözünde o eski günleri vardı.

Okulun geleneksel hale getirdiği bu etkinlik ise mezunları oldukça mutlu etti.