Kahramanmaraş, mavi kategoriden turuncu kategoriye geriledi

Sağlık Bakanlığı, günlük vaka ve vefatlarla birlikte aşılama oranlarının da yer aldığı tabloda değişikliğe gitti. Yayımlanan yeni tabloda illerin iki doz aşı oranları yer aldı. Haritaya göre Kahramanmaraş’ta mavi kategoriden turuncu kategoriye düştü.

KAHRAMANMARAŞ 23.09.2021, 15:26 23.09.2021, 16:44

Sağlık Bakanlığı, günlük vaka ve vefatlarla birlikte aşılama oranlarının da yer aldığı tabloda değişikliğe gitti. Yayımlanan yeni tabloda illerin iki doz aşı oranları yer aldı.

Haritaya göre Kahramanmaraş’ta mavi kategoriden turuncu kategoriye düştü.

Birinci doz aşılamada %81.4 olan Kahramanmaraş, Yeni haritaya göre iki doz aşılama oranının yüzde 60.7 olduğu açıklandı.

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