Kahramanmaraş MEM Şube Müdürlerinin atamaları yapıldı!
Milli Eğitim Bakanlığınca görev yerinde 4 yılını tamamlayan şube müdürlerine uygulanan rotasyon sonucu ilimiz Kahramanmaraş’ta da görev süresini dolduran birçok şube müdürünün yeni görev yerleri belli oldu.
İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Dulkadiroğlu ve Onikişubat Millî Eğitim Müdürlüğünde rotasyona tabi olan şube müdürleri ve yeni görev yerleri şöyle oldu:
İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Mustafa Duran : Niğde İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Mustafa Bardak : Kahramanmaraş – Göksun İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Ali Tiyek : Kahramanmaraş – Türkoğlu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Mehmet Çelik : Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Ramazan Balkis : Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Ramazan Paksoy : Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Önder Erdem Gökşen: Andırın İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
ONİKİŞUBAT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Ömer Güner : Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü
İsmail Boyraz: Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Süleyman Dal : Göksun İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
H.Emre Gökşen : Balıkesir – Bandırma İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
DULKADİROĞLU İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Yılmaz Bozdere Gaziantep – Şahin Bey İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Yunus Haskılıç: Balıkesir- Gönen İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Mehmet İspir Gaziantep Şehit Kamil İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Yahya Dertli Gaziantep – Nurdağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
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