Kahramanmaraş MEM Şube Müdürlerinin atamaları yapıldı!

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Dulkadiroğlu ve Onikişubat Millî Eğitim Müdürlüğünde rotasyona tabi olan şube müdürleri ve yeni görev yerleri şöyle oldu:

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Mustafa Duran : Niğde İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Mustafa Bardak : Kahramanmaraş – Göksun İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Ali Tiyek : Kahramanmaraş – Türkoğlu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Mehmet Çelik : Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Ramazan Balkis : Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Ramazan Paksoy : Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Önder Erdem Gökşen: Andırın İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

ONİKİŞUBAT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ömer Güner : Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü

İsmail Boyraz: Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Süleyman Dal : Göksun İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

H.Emre Gökşen : Balıkesir – Bandırma İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

DULKADİROĞLU İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yılmaz Bozdere Gaziantep – Şahin Bey İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Yunus Haskılıç: Balıkesir- Gönen İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Mehmet İspir Gaziantep Şehit Kamil İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Yahya Dertli Gaziantep – Nurdağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü