Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Alınan bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 2013-2016 yılları arasında terör örgütü içerisinde Suriye’de silahlı

eylemlere katıldıkları belirlenen ve Kahramanmaraş, Gaziantep ile İstanbul’da yaşadıkları tespit edilen Suriye uyruklu Y.A, A.A, A.F, H.H ile M.K. düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.