Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Kahramanmaraş merkezli terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenleyen operasyonda Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 15.10.2021, 15:11 15.10.2021, 16:12
Alınan bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 2013-2016 yılları arasında terör örgütü içerisinde Suriye’de silahlı
eylemlere katıldıkları belirlenen ve Kahramanmaraş, Gaziantep ile İstanbul’da yaşadıkları tespit edilen Suriye uyruklu Y.A, A.A, A.F, H.H ile M.K. düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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