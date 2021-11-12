Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonuna 3 tutuklama

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 3 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda Suriye uyruklu M.K.(30), A.S.(33) ve A.G.(31) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.