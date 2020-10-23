Kahramanmaraş merkezli PKK/KCK operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 23.10.2020, 13:19 23.10.2020, 13:27
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Kahramanmaraş ili başta olmak üzere, İstanbul, İzmir, Aydın ve Antalya illerindeki 17 farklı adrese operasyon yapıldı.
İcra edilen operasyon sonucunda toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Şüpheliler Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Elbistan Adliyesine sevk edildi.
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