Kahramanmaraş merkezli PKK/KCK operasyonunda 15 zanlı serbest bırakıldı
Kahramanmaraş merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı.
KAHRAMANMARAŞ 24.10.2020, 18:35 24.10.2020, 19:28
Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla dün gözaltına alınan 15 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen firari 6 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul, İzmir, Aydın, Antalya ve Kahramanmaraş'ta 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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