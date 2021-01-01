Kahramanmaraş, metal mutfak eşyasında üretim üssü oldu

Metal mutfak eşyası üretiminde Türkiye'nin önde gelen illerinden Kahramanmaraş'ta üretilen tencere ve tavalar hemen hemen her evin mutfağında kullanıldığı gibi diğer ülkelere de ihraç ediliyor

KAHRAMANMARAŞ 01.01.2021, 14:55 01.01.2021, 15:15
Kahramanmaraş, metal mutfak eşyasında üretim üssü oldu
Kahramanmaraş, metal mutfak eşyasında üretim üssü oldu
Kahramanmaraş, metal mutfak eşyasında üretim üssü oldu

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu:
 "Türkiye'deki her evde yer alan 3 tencere ve tavanın 2'sini Kahramanmaraş üretiyor"

 Türkiye'nin önemli metal mutfak eşya üretim merkezlerinden Kahramanmaraş, hem iç piyasada hem ihracatta tencere ve tava ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) verilerinden derlenilen bilgilere göre, Kahramanmaraş metal mutfak eşyası üretiminde İstanbul'dan sonra Türkiye'de ikinci sırada yer alıyor.

Kentte, Avrupa'nın en büyük tencere üreticilerinden olan işletmeler faaliyet gösterirken, sektördeki 84 fabrikada yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlanıyor.

Dünyadaki birçok ülkeye ihracat yapan kent, sektördeki başarısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Geçen yıl Türkiye'de alüminyum ve çelikte yaklaşık 130 milyon dolarlık metal mutfak eşyası ihracatı yapan Kahramanmaraş, ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, yaptığı açıklamada metal mutfak eşyası sektörünün kent için gurur ve övünç kaynağı olduğunu söyledi.

Türkiye'de metal mutfak eşyası sektöründe Kahramanmaraş'ın İstanbul'dan sonra en büyük ikinci üretim merkezi haline geldiğini belirten Balcıoğlu, "Bu sektörün Kahramanmaraş ekonomisinde oldukça büyük yeri var. Bu sektörde 100 kadar firmamız faaliyet gösteriyor. Türkiye'de üretilen metal mutfak eşyalarının yüzde 60'nı Kahramanmaraş üretiyor." dedi.

Kahramanmaraş'ın metal mutfak eşyalarıyla anıldığını ve kentin bu sektördeki başarısının herkesçe bilindiğini dile getiren Balcıoğlu, "Fakir ya da zengin, büyük ya da küçük ayırt etmeksizin Türkiye'deki her evde yer alan 3 tencere ve tavanın 2'sini Kahramanmaraş üretiyor, dizayn ediyor." diye konuştu.

Kentte yaklaşık 40 yıldır üretim yapan Tutku Metal Mutfak Eşyaları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tebernuş Utlu, kentte metal mutfak eşyası sektörünün son 10 yılda daha da modernleştiğine işaret etti.

Modernleşmenin, Kahramanmaraş'ın ürün kalitesini ve tedarik zincirini artırdığını anlatan Utlu, "Önceden metal mutfak eşyaları daha ilkel şartlarda üretiliyordu. Metal mutfak eşyası sektöründe Türkiye'de gördüğümüz marka ürünlerin bir çoğu Kahramanmaraş'ta üretilmekte. Teflon, çelik ve pişirme gruplarının hemen hemen yüzde 70'i Kahramanmaraş'ta üretilmektedir." bilgisini verdi.

Kovid-19 salgını sürecinde metal mutfak eşyası sektörünün daha da hareketlendiğini vurgulayan Utlu, "Kahramanmaraş'ın metal mutfak eşyası sektörü pandemi sürecinde daha da büyüdü. Taleplerden memnunuz. Avrupa'da birçok üretim tesisi kapandı. Çin'den tedarikler zorlaştı. İnsanlar mecburen Türkiye'ye yöneldi. Bizim üretim zincirimizin kapanmaması çok büyük bir avantajımız oldu. Kahramanmaraş da bunu fırsata çevirdi." ifadelerini kullandı.

#KMTSO #Şahin Balcıoğlu #Tutku Metal #Mehmet Tebernuş Utlu
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