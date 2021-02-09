Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal basın toplantısı düzenledi! Gündeminde 'CHP’deki taciz ve tecavüzler' vardı

Öçal yaptığı Basın toplantısında:

“Türkiye’de birey için özgürleşme, siyaset açısından sivilleşme, sistem ve devlet noktasında demokratikleşme hedeflerini millet iradesine dayalı süreçlere dönüştüren, AK Parti’nin bir kadın milletvekili olarak; taciz ve tecavüz fiilleriyle ilgili değerlendirme yapmak için bu basın toplantısını düzenliyorum” dedi.

“HDP’li ve CHP merkez ya da il/ilçe teşkilatlarında görevleri bulunan bazı kişiler, partilerinin seçmeni, üyesi veya personeli sıfatlarına sahip kadınlara yönelik taciz ve tecavüz iddiasıyla suçlanıyorlar. Devam eden kovuşturma, soruşturma ve yargılamalar var. Fakat birileri bu konuları perdelemek, önemsizleştirmek için özel gayret gösteriyor. Fail ya da şüpheli kendilerinden olunca mağdura saldırmanın, fiili yok saymanın öncelendiği haksız, insafsız eylemler ve beyanlar üretiyorlar.”

CHP denildiğinde milletimizin büyük çoğunluğunun aklına ilk gelen, dilinden ilk dökülen kelimeler ve cümleler bellidir. Türkiye’nin siyasi tarihi, “millet iradesinin ve sivil siyasetin

muhtıralarla tacize, darbelerle tecavüze konu edilmesi fiillerinin azmettiricisi CHP’dir.

“CHP içindeki görev ya da yetki hiyerarşisini kullanarak taciz ve tecavüze yeltenmekle mesul CHP’liler gerçeği var karşımızda. Taciz ve tecavüzler konusunda sabıkalı, CHP’nin rol modeli HDP açısından da durum farklı değil. Karşımızda terör örgütü PKK ile ilişkilenmekten rahatsız olmayan bir parti ve partilerinin mensuplarının ırz ve namusuna saldıran partililer.”

“Bu yönüyle CHP ve HDP’nin kadınlara yönelik eylemlerinde de benzerlik var. Bu eylemleri gizlemek, geçiştirmek, sorumlularına sahip çıkıp, mağdurlarına baskı uygulamak konusunda da ittifak ediyorlar. Millet ittifakı değil zillet ittifakı denildiğinde de tepki veriyorlar.”

“Kadınlara yönelik taciz ve tecavüz iddialarında mağdurların değil de şüphelilerin, sanıkların, faillerin yanında durmak tam anlamıyla zillettir, en hafif tabiriyle şirrettir, rezalettir.”

“Atatürk’ün kurduğu CHP ile sadece isim benzerliği olan günümüz CHP’sinde Türk siyaseti adına çok vahim bir süreç yaşanıyor. Buna CHP’de hangi sebeplerden dolayı sessiz kalınıyor hepimizin malumu..”

“Kaset siyasetiyle göreve getirilen bir Genel Başkanın partisinden farklı bir tutum beklemek abesle de iştigaldir.

Ama biz yine de siyasi sorumluluğu yerine getiren Milletvekilleri olarak, özellikle de kadın Vekiller olarak buna daha fazla seyirci kalmayacağız. Biliyoruz ki, eğer sessiz kalırsak tarih de çocuklarımız da bize bunun hesabını ağır bir şekilde sorar..”

“CHP Teşkilatlarında lağım gibi patlayan taciz ve tecavüzlerin neresinden başlayalım..”

Belediyeye sosyal yardım için başvuran genç kızın ilçe başkanı tarafından ofisine davet edilip taciz edilmesi mi dersiniz, yoksa sebilden su almak için eğildiğinde cinsel saldırıya uğrayan partili mi dersiniz?

Bunlar maalesef +18 yaş fantastik film senaryoları değil. CHP’de her gün yaşanan gerçek taciz ve tecavüz vakaları.

Bakın medyaya yansıyan itiraflar, tutanaklar ve dava dilekçelerinden gördüğümüz kadarıyla şimdiye kadar CHP’de gerçekleşen taciz ve tecavüz iddiaların bir kaçı;

Maltepe CHP İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, genç bir kızı zorla bir restorana kapatarak cinsel istismarda bulunduğu iddiası..

Avcılar'da CHP İstanbul İl Başkanı'nın iki yardımcısı partili bir kadına ahlaksız teklifte bulunduğu iddiası..

Ümraniye'de CHP eski İlçe Gençlik Kolları Başkanı ‘nın partili bir genç kızı taciz ettiği…. Genç kızın partiden istifa edip şikayetçi olduğu İddiası..

Esenler'de CHP eski İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Koç’un, ilçede kadınların partililerce sık sık tacize uğradığını iddia etmesi..

Şişli Belediyesi'nde yengesini taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan eski Başkan Yardımcısı’nın kollanarak Sarıyer'de önemli bir göreve getirildiği iddiası..

CHP Muğla İl Başkanlığı sekreteri’nin, CHP delegesi olan Mehmet A.'nın tacizine uğradığı iddiası..

CHP Konya İl Başkanı, Avukat Barış Bektaş'ın da yardım çeki vereceğini söyleyip ofisine çağırdığı parti üyesi bir kadını taciz ettiği iddiası..

CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık’ın, bir kadına cinsel içerikli mesajlar attığı ve elinde olduğunu iddia ettiği görüntüler üzerinden tehdit ettiği iddiası..

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde öğretmene cinsel tacizde bulunan CHP İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek ile yönetim kurulu üyelerinin bu sebepten görevlerinden alındığı iddiası..”

“CHP’nin erkeklerinden ses çıkmadı hadi onu anladık, CHP’li Kadınlarından bir itiraz yükselir belki diye bekledik. Ama o da çıkmadı.”

“En çok taciz- tecavüz vakaalarının yaşandığı CHP İstanbul İl başkanına soruldu bu tacizler: “Kadınlar daha fazla mağdur

olmasın diye susuyoruz” denildi. İl Başkanlarının PKK sevdasını biliyorduk da, belli ki HDP’deki tecavüzlerin üstünün kapatılması gibi, bunların da üstünün örtüleceğini düşündü İl Başkanları.”

“Bu defa bir ümitle gözlerimizi CHP’li Kadın vekillere çevirdik bir ses çıkar ümidiyle ama heyhat. Onlar da Meclis kürsüsüne çıkıp, gözümüze baka baka, hem de kadın haklarını savunurken utanmadan, sıkılmadan “CHP’de taciz var, daha da olacak, ve bunun sorumlusu AK Parti’dir” aymazlığında bulundular.”

“Hani Mecliste “Las Tesis” dansı yapıp, Genel kurulun sıralarını adeta kırarcasına, kadınlara yönelik şiddeti, taciz ve tecavüzle Hükümet ve Devletin kurumlarını ilişkilendirmeye çalışarak şarkı söyleyen, CHP’li kadın Vekiller..

Ne oldu? Genel Kurulun sıra kapakları sizin taciz ve tecavüzlerinizi protesto etmek için uygun değil mi? Teşkilatlarınızdaki Taciz ve tecavüzleri hatırlatmak için şimdi biz mi sıra kapaklarına vuralım?”

“Gördük ki CHP’li siyasetçiler olaya kör ve sağır, sürekli hedef şaşırtıp, dikkatleri dağıtmak istiyorlar.

Bu defa gözlerimizi CHP’yi destekleyen CANDAŞ gazetecilere çevirdik. Onlarda “AK Parti CHP’yi eleştirdiği için, CHP tecavüz olaylarının üzerine gidemiyor” dedi.”

“CHP’de taciz var, tecavüz var, mağdurların aileleri feryat figan içerisinde, ama ne CHP Genel Başkanı’ndan, ne Milletvekillerinden ne de küçük ve büyük ittifak ortaklarından ve CANDAŞ medyasından tık yok. Çünkü bunların ahlak anlayışları birbirleriyle birebir örtüşür.”

“Tecavüzün partisi, şehri, görevi kimliği olmaz, evet. Ama CHP’de köklü, sistematik ve kurumsal taciz-tecavüz geleneği vardı da bizim mi haberimiz olmadı?”

“Her gün mağdurların kendisi, aileleri feryat figan nasıl susturulduklarını, tehdit edildiklerini anlatıyorlar. Bunlar karşısında CHP tabiri caiz ise ölü taklidi yapıyor.”

“Bu çirkin süreç devam ederken, bu hastalıklı anlayış CHP’yi kuşatmışken, CHP ülke gündemine her gün yeni bir “cambaza bak oyunu” getiriyor..”

“Parti tüzüklerinde olmamasına rağmen LGBT hakları adı altında gayri ahlaki oluşumları destekleyerek, toplumsal kodlarımıza, sinir uçlarımıza dokunan açıklamalarda bulunmak, eylemleri desteklemek CHP’nin toplum ahlakına, değerlerine ilkelerine nasıl aykırı hareket ettiğinin göstergesidir.”

“CHP’deki kadınlara sesleniyorum; Korkmayın! Milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum, çekinmeyin..

Biz sizin arkanızdayız. Bu konuda her türlü desteği ve mücadeleyi sizinle birlikte vereceğimizden kuşkunuz olmasın.

Üzerinizde baskı varsa, konuşamıyorsanız tüm Ak Partili Milletvekilleri olarak size yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Odalarımız, telefonlarımız sizlere açık.

Sessiz kalmayın bu rezalete. Gelin dayanışma içinde bu rezilliğe son verelim.”

“Bu taciz ve Tecavüz rezaletinin size kadar ulaşamayacağının garantisi yok. CHP’li hiçbir kadın bu sürece neşter atılmadığı müddetçe güvende değil.

Haysiyet ve onurunuzu korumak istiyorsanız, bu söylediklerimize kulak verin.”

Bugün #TBMM'de CHP'deki Taciz ve Tecavüzleri konu alan bir #BasınAçıklaması yaptım..

"CHP'de görevli bazı kişiler, partilerinin üyesi veya personeli kadınlara taciz ve tecavüz iddiasıyla suçlanıyorlar.

CHP yönetimi ise perdelemek ve önemsizleştirmek için özel gayret gösteriyor"

"..#CHP ve #HDP’nin kadına yönelik #taciz ve #tecavüz'lerinde de benzerlik var. Bu eylemleri gizlemek, geçiştirmek, sorumlularına sahip çıkıp, mağdurlarına baskı uygulamak konusunda da ittifak ediyorlar. Millet ittifakı değil zillet ittifakı denildiğinde de tepki veriyorlar.."

"..Şimdi size soruyorum; #CHP teşkilatlarında lağım gibi patlayan #taciz ve #tecavüzlerin neresinden başlayalım.."

"#TBMM'de “#LasTesis” dansı yapıp, Genel Kurul sıralarını kırarcasına kadına şiddet, taciz- tecavüzü Hükümet ve Devletle ilişkilendirip şarkı söyleyen #CHP’li kadın Vekiller!

Ne oldu? Genel Kurulun sıra kapakları sizin taciz ve tecavüzlerinizi protesto etmek için uygun değil mi?"

"#CHP’de #taciz var, #tecavüz var, mağdurların aileleri feryat figan içerisinde, ama ne CHP Genel Başkanı’ndan, ne Milletvekillerinden ne de küçük ve büyük ittifak ortaklarından ve #CANDAŞ medyasından tık yok.."

"#CHP’deki kadınlara sesleniyorum; Korkmayın!

Tüm Ak Partili Milletvekilleri olarak size yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Odalarımız, telefonlarımız sizlere açık.

Sessiz kalmayın bu rezalete. Gelin dayanışma içinde bu rezilliğe son verelim.."